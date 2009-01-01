Деньги для диверсий. В Киеве перекрыли канал финансирования террористов ДНР

Преступную схему перевода денег, полученных преступным путем, из столицы Украины в Донецк организовал переселенец из Донбасса.

В Киеве перекрыли канал финансирования террористов ДНР politica-ua.com

Служба безопасности Украины перекрыла в Киеве канал финансирования террористической организации ДНР

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что преступную схему перевода денег, полученных преступным путем, из столицы Украины в Донецк организовал переселенец из Донбасса.

"Конечными получателями средств были два представителя бандформирования "МГБ" по прозвищу "Пионер" и "Немец", в прошлом работники правоохранительных органов Украины, которые перешли на сторону врага. Деньги использовались в ущерб государственным интересам Украины для планирования и проведения диверсионных акций", — говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника документы, подтверждающие противоправные действия, компьютерную технику и средства связи, отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Неотложные следственные действия продолжаются.

Напомним, подпольный телецентр в Киеве транслировал запрещенные российские телеканалы.