Депутата Киевсовета задержали за присвоение земли, провернул махинацию на 3,5 миллиона

Крымчак организовал схему завладения земельными участками в Шевченковском районе столицы стоимостью более 3,5 млн грн.

Задержание Крымчака. nabu.gov.ua Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало депутата Киевсовета Сергея Крымчака по подозрению в присвоении земли в столице.

"Задержали депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – ред.), И 209 (отмывание денежных средств – ред.) Уголовного кодекса Украина", — говорится в сообщении НАБУ.

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.

"Суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе Киева. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставный фонд основанного вероятным сообщником общества", — говорится в сообщении.

Сейчас проходят следственные действия с целью получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также разоблачения других эпизодов незаконного завладения землей в Киеве.

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Напомним, весной 2017 года Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко.