Дерзкий разбой в Киеве. Бандиты избили мужчину и отобрали у него 3 миллиона гривень

Нападение было совершено возле отделения банка на проспекте Победы.
Об этом сообщили в столичной полиции, сообщает УНН.
В сообщении отмечается, что нападение было совершено примерно в 11:00 возле отделения банка на проспекте Победы.
Трое неизвестных в балаклавах с пистолетами ударили мужчину по голове и отобрали сумку с 3 миллионами гривень.
Как стало известно, деньги не принадлежали потерпевшему, а были собственностью другого гражданина.
Неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen Passat.
Полиция открыла уголовное производство по ст.187 УКУ (разбой).
Напомним, 14 ноября, в Оболонском районе Киева произошло разбойное нападение, в результате которого бандиты отобрали у мужчины сумку с деньгами.