Дерзкий разбой в Киеве. Бандиты избили мужчину и отобрали у него 3 миллиона гривень

Нападение было совершено возле отделения банка на проспекте Победы.

В полиции рассказали о новом разбое в столице фото: unn.com.ua

В среду, 15 ноября, в Киеве произошло новое разбойное нападение , в результате которого бандиты отобрали у мужчины 3 миллиона гривень.

Об этом сообщили в столичной полиции, сообщает УНН.

В сообщении отмечается, что нападение было совершено примерно в 11:00 возле отделения банка на проспекте Победы.

Трое неизвестных в балаклавах с пистолетами ударили мужчину по голове и отобрали сумку с 3 миллионами гривень.

Как стало известно, деньги не принадлежали потерпевшему, а были собственностью другого гражданина.

Неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen Passat.

Полиция открыла уголовное производство по ст.187 УКУ (разбой).

Напомним, 14 ноября, в Оболонском районе Киева произошло разбойное нападение, в результате которого бандиты отобрали у мужчины сумку с деньгами.