Дерзкий разбой. В Киеве грабитель, вооруженный ружьем, "обчистил" ювелирный магазин

Мужчина с повязкой на лице зашел в помещение магазина.
Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
Как сообщается, мужчина с повязкой на лице зашел в помещение магазина и, угрожая помповым ружьем, положил продавцов и консультантов лицом на пол. После этого преступник разбил четыре витрины с украшениями, сгреб драгоценности и убежал в неизвестном направлении.
Никто не пострадал. Сумма убытков сейчас устанавливается. Правоохранители изучают видео с камер наблюдения.
Напомним, ранее в Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с 4 миллионами.