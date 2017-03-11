Дерзкий разбой. В Киеве грабитель, вооруженный ружьем, "обчистил" ювелирный магазин

Мужчина с повязкой на лице зашел в помещение магазина.

В Киеве мужчина с ружьем ограбил ювелирный магазин bryansktoday.ru

В Киеве, в Соломенском районе, неизвестный совершил дерзкое вооруженное нападение на ювелирный магазин, расположенный на улице Соломенской.

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Как сообщается, мужчина с повязкой на лице зашел в помещение магазина и, угрожая помповым ружьем, положил продавцов и консультантов лицом на пол. После этого преступник разбил четыре витрины с украшениями, сгреб драгоценности и убежал в неизвестном направлении.

Никто не пострадал. Сумма убытков сейчас устанавливается. Правоохранители изучают видео с камер наблюдения.

Напомним, ранее в Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с 4 миллионами.