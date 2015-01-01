Десятки винтовок и пистолетов, сотни патронов. В киевской квартире нашли склад оружия и боеприпас

По месту регистрации и проживания 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированные обыски.

В киевской квартире нашли склад оружия npu.gov.ua

В четверг, 22 декабря, правоохранители обнаружили склад оружия в квартире киевлянина.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Нацполиции.

По месту регистрации и проживания 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированные обыски. В результате, полицейские изъяли около 60 пистолетов и почти 40 винтовок, а также более 800 патронов. Кроме того, изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которых — охотничьи ножи, мачете и сабли.

По информации оперативников оружие предназначалось для продажи на территории Украины.

Уже установлено, что обнаруженное оперативниками оружие не является зарегистрированным, поэтому каналы его поступления в столицу устанавливаются. Все изъятые предметы направлены для проведения необходимых экспертиз. Их владельца задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

В рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, ранее СБУ накрыла четыре схрона на Донбассе.

Фото: npu.gov.ua.