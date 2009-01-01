Для "Киевэнерго" снизили тарифы на горячую воду и отопление

Новый тариф для абонентов "Киевэнерго" на горячую воду составляет 80,62 грн за кубометр при условии пользования полотенцесушителем.

Для «Киевэнерго» снизили тариф Фото: bprice.ua

В четверг, 12 октября, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение о снижении тарифа для ПАО "Киевэнерго" на 4,5% на горячую воду и на 2% – на тепло.

Об этом стало известно во время заседания НКРЭКУ, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что новый тариф для абонентов "Киевэнерго" на горячую воду составляет 80,62 грн за кубометр при условии пользования полотенцесушителем и 74,53 грн за кубометр, если полотенцесушителя нет.

Новый тариф за тепло составляет 1385,83 грн за Гкал для домов, оборудованных прибором учета, и 31,55 грн за квадратный метр для домов, где счетчик отсутствует.

Новые тарифы вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования постановления в газете "Урядовий кур'єр".

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве спрогнозировали рост коммунальных тарифов на три года вперед.