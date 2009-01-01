Для "Киевэнерго" снизили тарифы на горячую воду и отопление

Новый тариф для абонентов "Киевэнерго" на горячую воду составляет 80,62 грн за кубометр при условии пользования полотенцесушителем.
Об этом стало известно во время заседания НКРЭКУ, сообщает "Укринформ".
Отмечается, что новый тариф для абонентов "Киевэнерго" на горячую воду составляет 80,62 грн за кубометр при условии пользования полотенцесушителем и 74,53 грн за кубометр, если полотенцесушителя нет.
Новый тариф за тепло составляет 1385,83 грн за Гкал для домов, оборудованных прибором учета, и 31,55 грн за квадратный метр для домов, где счетчик отсутствует.
Новые тарифы вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования постановления в газете "Урядовий кур'єр".
Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве спрогнозировали рост коммунальных тарифов на три года вперед.