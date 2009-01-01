До конца года "Киевавтодор" отремонтирует 300 км дорог общего пользования

Также будут починены внутриквартальные проезды и придомовые территории

По инициативе городского головы Виталия Кличко в городе продолжаются масштабные ремонты дорог и путепроводов. До конца года должно быть отремонтировано 300 км дорожного покрытия.

Об этом на еженедельном брифинге заявил гендиректор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

"В прошлом году было отремонтировано 200 километров. В этом году планируем выполнить ремонт 300 километров улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и придомовых территорий. Для сравнения — в недалеком 2014 году было отремонтировано только 36,9 километров. С таким темпом за 3-4 года мы значительно улучшим состояние улиц дорог столицы. Это — стратегическая задача, которую поставил перед нами мэр Виталий Кличко"— сказал директор "Киевавтодора".

По его словам, активно проводятся масштабные работы по капитальному ремонту или реконструкции на Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы Народов, улицах Михайловской, Бальзака, Набережно-Корчеватской, Васильковской, Кольцевой дороге, просп. Победы, путепроводах у станции метро "Нивки" на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского, на Одесской площади, просп. Науки и пересечении просп. Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

"Одновременно из запланированных 104 объектов текущего (среднего) ремонта уже завершены работы на 48 объектах. Среди них улицы Заболотного, Анны Ахматовой, Ревуцкого, Грекова, Иорданская, Коллекторная, Красноткацкая, Петлюры, просп. Генерала Ватутина, Лыбидская площадь, Воздухофлотский путепровод, Каховские путепроводы №1 и №2, мост Метро через р. Днепр, мосты №1 и №2 через Русановский канал на Русановской Набережной, путепроводы по ул. Луговой через ул. Богатырскую и железнодорожные пути, путепровод на Большой Кольцевой дороге у ст. Новобеличи т.д.", — рассказал Густелев.

"На каждый объект капитального ремонта мы берем обязательства подрядчика — 5 лет гарантии. Требовать гарантийного ремонта от подрядчиков за свой счет — это общемировая практика. Один из примеров гарантийного ремонта в столице в 2017 году — просп. Бажана, который сейчас проводится подрядчиком бесплатно. В целом в течение 2016-2017 годов выполнен гарантийный ремонт на улицах Правды, Амурской, Сортировочной, Вискозной, Броварском проспекте, улицах Тимошенко, Овручской, Народной, а также работы по гарантийному обновлению дорожной разметки — 44,6 км", — отметил директор КК "Киевавтодор".

Он сообщил, что вскоре будут начаты работы по капитальному ремонту Набережного шоссе, улиц Елены Телиги, Петра Дегтяренко, Туполева, Алма-Атинской (с путепроводом), бульвара Вернадского, ул. Тычины, транспортной развязки на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Владимира Покотило (быв.Картвелишвили), путепровода на пересечении ул. Кирилловской и Елены Телиги.