Дом инноваций провел круглый стол "Наука, бизнес, инновации. Кто главный?"

Событие организовано с целью наладить мосты между наукой и бизнесом.

В Киеве, 6 ноября в помещении "HUB 4.0" прошел круглый стол "Наука, бизнес, инновации. Кто главный?", организованный Общественным союзом "Форум украинского партнерства" в рамках проекта "Дом инноваций".

Во время обсуждения были определены главные тенденции: бизнес готов вкладывать в научные разработки, но только если они воплощены в реальный продукт, ученые остро нуждаются в менеджерах, которые помогут им коммерциализировать научные разработки, государство делает определенные шаги в направлении поддержки отечественных инноваций, но, как часто происходит в нашей стране, особого эффекта это пока не имеет.

Главный ученый «Yunasko» Юрий Малетин, бизнесмен и меценат Игорь Янковский, основатель «AVentures Capital» Андрей Колодюк, директор по инновациям «Noosphere» Михаил Рябоконь

В обсуждении приняли участие бизнесмен и меценат, инициатор проекта "Дом инноваций" Игорь Янковский; ученый, ведущий научный сотрудник отдела биологических систем Института физики НАНУ Семен Есилевский; социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович; основатель и управляющий партнер "AVentures Capital", глава набсовета UVCA Андрей Колодюк; а также другие эксперты в области науки, бизнеса и инноваций. Модератором выступила редактор "Дома инноваций" Виктория Власенко.

Участники круглого стола «Наука. Бизнес. Инновации. Кто главный?»

Ведущий научный сотрудник НАНУ Семен Есилевский считает, что инновации не всегда связаны с научной деятельностью. "Инновации не обязательно базируются на научных достижениях, это может быть прорыв в любой сфере деятельности. Однако без совместной работы – фундаментальной науки, прикладной науки и инженерии невозможно понять – будет ли стартап воплощен в жизнь, удовлетворит ли он запросы бизнеса. Поэтому тут нужен диалог всех вовлеченных сторон".

Ученый НАНУ Семен Есилевский

По мнению бизнесмена и мецената Игоря Янковского - многим ученым и инноваторам для успешной реализации своих планов нужно место, где они смогут рассказать о своих проектах. "Моя главная идея состоит в том, что всем представителям – науки, бизнеса, инноваций, государстванужно больше общаться. Поэтому и возникла идея создания "Дома инноваций", где ученые и инноваторы смогут представить свои проекты, идеи, разработки, а я, как и другие бизнесмены, если меня это заинтересует, смогу вложить в это деньги. То есть мы можем быть полезны друг другу", - отметил инициатор создания "Дома инноваций" Игорь Янковский.

Основатель и управляющий партнер "AVentures Capital", глава набсовета UVCA Андрей Колодюк считает, что любая инновационная разработка должна доказать свою значимость для бизнеса:"Когда мы говорим о науке, то нужно создавать хакатоны, которые также нужно "обкатать" на людях, на сервисе, для того, чтобы показать насколько ваша инновационная разработка влияет на успешность или конкурентоспособность вашего продукта".

Основатель «AVentures Capital» Андрей Колодюк

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сообщил о результатах недавнего уникального исследования, проведенного для "Дома инноваций". Согласно исследованию, большинство украинских ученых недовольны уровнем дохода и финансированием своих исследований. Но только треть самостоятельно пытается найти финансирование в виде грантов или инвестиций. Также он отметил, что только 45% занимаются популяризацией науки.

руководитель группы "Рейтинг" Алексей Антипович

Круглым столом "Наука, бизнес, инновации. Кто главный?" "Дом инноваций" начинает серию встреч, на которых планируется обсудить актуальные проблемы ученых, инноваторов и инвесторов, наладить мосты между наукой и бизнесом.