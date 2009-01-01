Дождь, изменчивое давление. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

В среду днем в столице температура воздуха может прогреться до 14 градусов со знаком плюс, утверждает Диденко.

Киев, иллюстрация facebook/Olga Kolgusheva

Синоптикспрогнозировала, что в среду — 11 октября — в Киеве днем без особых осадков, под вечер возможен дождь.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что завтра будет меняться атмосферное давление.

"Температура в столице ночью будет в пределах +3 +6 градусов, днем — +12 +14 градусов", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.