Дождь, изменчивое давление. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

В среду днем в столице температура воздуха может прогреться до 14 градусов со знаком плюс, утверждает Диденко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнила, что завтра будет меняться атмосферное давление.
"Температура в столице ночью будет в пределах +3 +6 градусов, днем — +12 +14 градусов", — отмечается в сообщении.
Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.