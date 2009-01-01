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Драка и поножовщина. В киевском кафе ранен мужчина

Сегодня, 15:01

Инцидент случился в Шевченковском районе столицы, задержан возможный злоумышленник.

Киев,кафе,конфлик,драка,нож,полиция
Место происшествия kyiv.npu.gov.ua
В Шевченковском районе Киева в одном из кафе между тремя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, злоумышленник несколько раз ударил своего оппонента ножом.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, то инцидент произошел по ул. Даниила Щербаковского, в совершении преступления подозревают 30-летнего жителя Днепропетровщины, он задержан.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о госпитализации 45-летнего мужчины с колото-резаными ранами грудной клетки, бедра и челюсти, которые он получил в кафе", — отметили в пресс-службе.

Правоохранители выяснили, что пострадавший там с товарищем распивал спиртные напитки, позже у него возник конфликт с двумя неизвестными, которые сидели за соседним столиком.

Киев,кафе,конфлик,драка,нож,полиция
Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

Потом началась драка, во время которой один из участников достал раскладной нож и несколько раз ударил им оппонента. Начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева мужчина из-за бутылки водки убил свою мать, ударив ножом в грудь на глазах у ребенка. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Киев, кафе, конфлик, драка, нож, полиция
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