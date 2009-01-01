Драка и ранение. В Киеве уличная ссора закончилась стрельбой, есть пострадавшие

Инцидент произошел в 00:30 на перекрестке улицы Вышгородской и проспекта Правды.

В Киеве уличная ссора закончилась стрельбой @KyivOperativ

В ночь на 8 октября в Киеве неизвестный атаковал пару с использованием оружия, когда ему показалось, что над ним смеются.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в 00:30 на перекрестке улиц Вышгородской и проспекта Правды. Мужчина и женщина возвращались домой и смеялись.

"Мимо проходил мужчина, которому показалось что смеются над ним. Он переспросил их, ему ответили, что разговаривают между собой и не про него. Нападавший ничего не захотел слушать и нанес несколько ударов мужчине в лицо, а женщине выстрелил в ногу с неизвестного оружия, вероятно, травматического пистолета", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева в одном из кафе произошла драка, позже посетитель ударил ножом сотрудника заведения.

Фото: @KyivOperativ.