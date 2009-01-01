Подробности драки в Киеве: "титушки" хотели "отжать" спортклуб, один из раненых в тяжелом состоянии

По предварительной информации полиции, конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание спортклуба "Восход".

Титушки возле "Восхода". Facebook.com

Стали известны подробности

Раненый во время драки мужчина остается в тяжелом состоянии, ему ножом попали в шею. Еще пятеро пострадавших также в больнице, сообщает ТСН.

Накануне десятки людей подрались в месте, где обычно тренируются дети.

По предварительной информации полиции, конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание. Новый арендатор с группой поддержки занял помещение. Конфликт между ними и людьми, которые занимались там, перерос в драку.

Ранее СМИ сообщали, что группа "титушек" попыталась захватить спортивный клуб "Восток". "Только что была попытка отжать спортбазу "Восток", но титушки получили очень жесткий отпор.

Говорят, это те же титушки, которые засветились на многих скандальных застройках. Но здесь вместо толкать бабушек им пришлось столкнуться с сильным сопротивлением", —говорится в сообщении Комитета противодействия незаконной застройке.

Напомним, 14 сентября в Дарницком районе Киева произошла драка с поножовщиной, шесть человек попали в больницу.

видео: ТСН