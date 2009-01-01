Драка в Киевском облсовете. Депутат от БПП жестоко избил коллегу от "Батьківщини"

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1 / 2 Жестокое нападение на депутата Владислава Хахулина. (Facebook.com)

Драка возникла из-за того, что БПП не может осуществить желаемое, ведь в облсовете фракция находится в оппозиции, пишет Аронец.

Жестокое нападение на депутата Владислава Хахулина. Facebook.com

Потасовка произошла между депутатами Владиславом Хахулиным и Виталием Карлюком.

Об этом сообщил депутат Киевского облсовета Олег Кищук в Facebook.

По словам депутата, жестоко напали на нардепа Владислава Хахулина, который является начальником отдела материально-технического обеспечения исполнительного аппарата Киевского областного совета. Мужчина потерял сознание от нанесенных травм. Коллеги оказывали первую медицинскую помощь до приезда медиков.

"Таким образом представители правящей партии, под руководством головы КОГА Александра Горгана, пыталась сорвать принятие изменений в областной бюджет и помешать голосованию за повышение зарплат медработникам", — заявил Олег Кищук.

Активист от "Свободы" Александр Аронец в Facebook подтвердил, что драку устроили депутаты от БПП. Сначала нардепы заблокировали трибуну, впоследствии спор перерос в столкновение.

"Депутат Карлюк подошел к председателю облсовета Стариковой, вырвал микрофон. На ее защиту встал депутат от "Батьківщини" Хахулин, на которого напал Карлюк и сильно избил. Депутат лежит, ему вызвали скорую", — отметил он.

По мнению активиста, драка возникла из-за того, что президентская партия не может осуществить желаемое, ведь в областном совете БПП находится в оппозиции. Председатель областного совета — Старикова Анна — представитель от "Батьківщини".

По словам Аронца, недавно избранный руководитель Киевской областной организации партии "Солидарность-БПП" Игорь Кононенко имеет целью отстранить от должности председателя Киевоблсовета.

Напомним, в Соломенском районе Киева полицейские пресекли хулиганскую выходку пьяного дебошира, который на улице угрожал прохожим гранатой.