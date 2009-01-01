ДТП и мгновенная смерть. В Киеве легковушка сбила пешехода-нарушителя

Авария случилась в Соломенском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В Соломенском районе Киева легковой, смерть наступила мгновенно, от удара тело отбросило под колеса другой машины.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария случилась на ул. Вадима Гетьмана.

"Автомобиль ЗАЗ сбил пешехода-нарушителя. Смерть наступила мгновенно. От удара тело отбросило под колеса Mercedes, который протащил его несколько десятков метров", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 24 октября в Голосеевском районе Киева патрульный автомобиль Toyota Prius наехал на пешехода, пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото, видео: facebook.com/dtp.kiev.ua