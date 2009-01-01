ДТП и пожар. В Киеве на Столичном шоссе BMW догнал Chevrolet, есть погибший

BMW же остановился в 300-400 метрах от места аварии и загорелся, а сам водитель в этот момент собрал свои вещи и убежал.
Об этом сообщается на странице "Киев. Оперативный" в Facebook.
Отмечается, что автомобиль BMW, двигаясь на большой скорости, въехал в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet.
От жесткого удара Chevrolet несколько раз перевернулся. Водитель вылетел через стекло на дорогу. От полученных травм он скончался до приезда медиков.
BMW же остановился в 300-400 метрах от места аварии и загорелся, а сам водитель в этот момент собрал свои вещи и убежал. Отмечается, что его объявили в розыск.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве иномарка на переходе сбила женщину.
Фото и видео: @KyivOperativ.