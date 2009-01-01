ДТП на Киевщине. Из-за дикого кабана погибли три человека

Авария случилась прошлой ночью у села Шамраевка.

Последствия аварии kv.npu.gov.ua

В ночь на четверг, 25 мая, возле села Шамраевка Киевской области, погибли три человека, еще два — попали в больницу.

Об этом говорится на сайте полиции региона.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 00:35 часов на автодороге "Белая Церковь — Сквира" из-за дикого кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель Renault Logan пытался объехать животное, авто занесло на полосу встречного движения, а там оно столкнулось с Renault Kangoo, которым управлял 46-летний житель Сквирского района.

Водитель и пассажир первой иномарки, а также пассажир второй — погибли на месте происшествия. "В Сквирскую центральную больницу с тяжелыми травмами доставлен 46-летний водитель и 41-летний пассажир Renault Kangoo", — добавили в полиции.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в селе Стопчатов Ивано-Франковской области столкнулись легковушка и грузовик, тогда погибли два человека, а еще два — попали в больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kv.npu.gov.ua