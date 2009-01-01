ДТП на Киевщине. Opel на встречке протаранил маршрутку: погибли трое, есть пострадавшие

Водитель Opel с номерами иностранной регистрации по неизвестным причинам выехал на встречную полосу.

Opel на встречке протаранил маршрутку facebook.com/dtp.kiev.ua

В четверг, 5 октября, в Киевской области , в поселке городского типа Коцюбинское, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего три человека погибли, еще шестеро с различными травмами доставлены в больницу.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Киевской области.

"Предварительно установлено, что около 16:00 водитель легкового автомобиля Opel с номерами иностранной регистрации, двигаясь по улице Пономарева в Коцюбинском, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с маршрутным такси", — сказано в сообщении.

Отмечается, что трое человек, ехавших в легковушке, от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончались сразу. В маршрутке травмы получили шесть человек.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности потерпевших, все обстоятельства, причины ДТП и опрашиваются свидетели.

Напомним, под Киевом маршрутка с пассажирами врезалась в служебный автомобиль Нацгвардии. Один человек погиб, восемь были госпитализированы.

Фото: @dtp.kiev.ua.