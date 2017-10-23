ДТП под Киевом. Столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

Авария случилась сегодня перед Жулянским мостом.

Поврежденная маршрутка facebook.com/dtp.kiev.ua

В понедельник, 23 октября, под Киевом — в Вишневом — на Кольцевой дороге столкнулись маршрутный

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По данным espreso.tv, авария случилась перед Жулянским мостом, в больницу медики увезли трех человек, а еще пятерым — оказали помощь на месте.

"… водитель маршрутки подрезал грузовик. В результате этого грузовой автомобиль догнал маршрутку и въехал в его заднюю часть. Водитель, чтобы избежать большого количества пострадавших, вывернул руль вправо и спровоцировал опрокидывание грузовика", — рассказали свидетели.

На странице "Киев Оперативный" в соцсети появились другие сведения. "По предварительной информации, авария началась с того, что водитель маршрутного автобуса "Богдан"… въехал в грузовик Tata", — отмечается в материале.

"Затем в автобус въехал самосвал КамАЗ, водитель которого пытался уйти от удара, а потому — съехал с дороги и перевернулся на бок и остановился лишь в отбойнике. Неизвестно почему, но водитель грузовика ТАТА с места аварии скрылся", — подчеркивается в публикации.

Напомним, 20 октября в Киеве на проспекте Победы иномарка сбила пешехода-нарушителя, который перебегал через четыре полосы движения. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua