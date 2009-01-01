ДТП в центре Киева. Сын Шуфрича за рулем Bentley сбил человека

ДТП было совершено в субботу, 26 августа, на улице Шота Руставели.

Сын Шуфрича за рулем Bentley сбил человека bykvu.com

Сын народного депутата Нестора Шуфрича , находясь за рулем автомобиля марки Bentley, в центре Киева совершил наезд на 31-летнего пешехода, вследствие которого последний получил травмы.

Об этом сообщается на странице пресс-службы депутата Нестора Шуфрича в Facebook.

По данным пресс-службы, ДТП было совершено в субботу, 26 августа, на улице Шота Руставели. "По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается", — говорится в сообщении.

В пресс-службе утверждают, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A, на парковке клуба FreeДом.

"Происшествие было совершено, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заверили, что Шуфрич-младший не покидал место происшествия, "сразу вступил в контакт с полицией и начал давать объяснения". "По его просьбе также вызвали скорую помощь. Нестор-младший добровольно в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что народный депутат Нестор Шуфрич распорядился "оказать максимальную помощь пострадавшему, обеспечить самый высокий уровень медицинского обеспечения, а в случае временной потери трудоспособности или других негативных последствий случившегося обеспечить компенсацию, в том числе за принесенный моральный ущерб".

При этом народный депутат распорядился оказать сыну максимальную юридическую помощь в обеспечении его гражданских прав согласно действующего законодательства.

Депутат Шуфрич заявляет, что его сын будет максимально содействовать следствию, до его завершения не покинет территорию Украины и будет находиться в Киеве и области, для чего им добровольно будут сданы все документы, позволяющие выезд за границу.

Также депутат выразил благодарность сыну главного раввина Украины Моше Асмана, который оказал первую помощь пострадавшему в ДТП. "Депутат выражает благодарность господину Менделю, который, находясь поблизости, воспользовался взятым в синагоге израильским медицинским рюкзаком и оказал пострадавшему первую помощь", — отметили в пресс-службе.

"Наш сын Мендель, находясь в это время по близости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящиеся на охране в синагоге, и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь, пока не приехала скорая помощь. Помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии", — сообщил подробности главный раввин Украины Моше Асман в Facebook.

Напомним, 18 августа возле села Ямельня Яворовского района Львовской области водитель на Mercedes-Benz S65, который принадлежит Петру Дыминскому, столкнулся с Opel Astra, погибла женщина-водитель второго авто.

Видео, фото: Буквы.