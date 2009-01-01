ДТП в Киеве. "ГАЗель" зацепила фуру, влетела в отбойник и перевернулась, есть пострадавшие

Авария произошло в Голосеевском районе столицы.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Издание уточнило, что авария произошла на ул. Академика Заболотного.
Водитель "ГАЗели" не справился с управлением при резком торможении перед пешеходным переходом, в результате чего зацепил фуру и врезался в отбойник. Пострадали три из шести человек, ехавших в "ГАЗели".
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием пяти авто, тогда тоже пострадали три человека. Узнать больше о ДТП, а также посмотреть фотографии и видео с места происшествия, можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua