ДТП в Киеве. "ГАЗель" зацепила фуру, влетела в отбойник и перевернулась, есть пострадавшие

Авария произошло в Голосеевском районе столицы.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В Голосеевском районе Киева автомобиль "ГАЗель" зацепил фуру,и перевернулся, пострадали три человека, их госпитализировали.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что авария произошла на ул. Академика Заболотного.

Водитель "ГАЗели" не справился с управлением при резком торможении перед пешеходным переходом, в результате чего зацепил фуру и врезался в отбойник. Пострадали три из шести человек, ехавших в "ГАЗели".

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием пяти авто, тогда тоже пострадали три человека. Узнать больше о ДТП, а также посмотреть фотографии и видео с места происшествия, можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua