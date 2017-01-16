ДТП в Киеве. На пешеходном переходе джип сбил трех школьниц

Девочкам ориентировочно 10-12 лет.

В Киеве джип сбил трех школьниц Эспрессо ТВ

В понедельник, 16 января, в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе возле Авиакосмического лицея водитель внедорожника Acura сбил трёх девочек.

Об этом идет речь в сообщении "Эспрессо ТВ".

Отмечается, что девочкам ориентировочно 10-12 лет.

По словам свидетеля, троих пострадавших забрала "скорая". Одну из девочек госпитализировали в бессознательном состоянии.

Согласно сообщению, полиция отказалась комментировать ДТП и не подпускала к водителю.

По словам учеников, это перекресток очень опасный, водители ездят на бешеной скорости и не замечают пешеходов.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в результате столкновения двух иномарок погибла молодая женщина.

Фото: "Эспресо ТВ".