ДТП в Киеве. На пешеходном переходе джип сбил трех школьниц

Девочкам ориентировочно 10-12 лет.
Об этом идет речь в сообщении "Эспрессо ТВ".
Отмечается, что девочкам ориентировочно 10-12 лет.
По словам свидетеля, троих пострадавших забрала "скорая". Одну из девочек госпитализировали в бессознательном состоянии.
Согласно сообщению, полиция отказалась комментировать ДТП и не подпускала к водителю.
По словам учеников, это перекресток очень опасный, водители ездят на бешеной скорости и не замечают пешеходов.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в результате столкновения двух иномарок погибла молодая женщина.
Фото: "Эспресо ТВ".