ДТП в Киеве. Пьяный лихач на переходе сбил женщину, умерла в больнице

Инцидент произошел вчера в Оболонском районе столицы.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на перекрестке ул. Петра Калнышевского и Полярной, пострадавшая умерла в больнице, злоумышленник задержан.
"… 42-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на женщину. На место ДТП вызвали полицию и медиков. 65-летнюю женщину с травмами тела и головы доставили в больницу, где она скончалась", — отмечается в сообщении.
В крови у лихача обнаружено 2,3 промилле алкоголя. Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, 12 октября стало известно, что в селе Виноградовка Одесской области водитель на ВАЗ 2106 не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех местных жительниц.
Две пенсионерки от полученных травм скончались на месте происшествия, а еще одну потерпевшую доставили в больницу, но позже она там умерла. Позже на Одесчине суд арестовал виновника ДТП.