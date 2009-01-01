ДТП в Киеве. Пьяный лихач на переходе сбил женщину, умерла в больнице

Инцидент произошел вчера в Оболонском районе столицы.

Скорая помощь, иллюстрация

В субботу, 14 октября, в Оболонском районе Киевена регулированном пешеходном переходе двигался на запрещающий сигнал светофора и сбил местную жительницу.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на перекрестке ул. Петра Калнышевского и Полярной, пострадавшая умерла в больнице, злоумышленник задержан.

"… 42-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на женщину. На место ДТП вызвали полицию и медиков. 65-летнюю женщину с травмами тела и головы доставили в больницу, где она скончалась", — отмечается в сообщении.

В крови у лихача обнаружено 2,3 промилле алкоголя. Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 12 октября стало известно, что в селе Виноградовка Одесской области водитель на ВАЗ 2106 не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех местных жительниц.

Две пенсионерки от полученных травм скончались на месте происшествия, а еще одну потерпевшую доставили в больницу, но позже она там умерла. Позже на Одесчине суд арестовал виновника ДТП.