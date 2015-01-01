ДТП в Киеве. "Славута" выскочила с трассы и протаранила столб, погибла женщина

Водитель "Славуты" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта.

В Киеве «Славута» протаранила столб facebook.com/dtp.kiev.ua

Сегодня в Киеве , на улице Вадима Гетьмана, водитель "Славуты" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб, погибла пассажирка.

Об этом идет речь в сообщении dtp.kiev.ua.

"Смертельное ДТП в Киеве на Индустриальном. Водитель "Славуты" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб. Женщину-пассажирку 1988 г.р. выбросило из авто. Умерла на месте. Водитель, около 30 лет, в критическом состоянии с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию 17 больницы", — говорится в сообщении.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Ведутся следственные действия. Был ли водитель в нетрезвом состоянии пока неизвестно.

Напомним, в результате ДТП на Волыни три человека погибли, еще двое получили травмы.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua.