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ДТП в Киеве: Lexus на "депутатских" номерах сбил троих пешеходов

Сегодня, 11:49

У всех пешеходов обширные травмы, их госпитализировали в больницу.

ДТП Киев
espreso.tv
В Киеве на Харьковской площади водитель Lexus сбил троих пешеходов, когда пытался проскочить на красный сигнал светофора.

Об этом сообщает "Эспересо.ТВ"

Авария произошла вечером понедельника. Автомобиль проезжал на запрещенный сигнал светофора. Красный седан начал движение на зеленый свет и врезался в Lexus. От сильного удара авто развернуло на Бориспольское шоссе и оно сбило троих людей, которые стояли у входа в подземный переход, ожидая попутку. У всех пешеходов обширные травмы, их госпитализировали в больницу. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

ДТП Киев
espreso.tv

Номера на машине украинские, с буквенным кодом Верховной Рады "АА....ВР". Впрочем, это не значит, что машина обязательно принадлежит народному депутату или бывшему парламентарию. Подобные номерные знаки продают всем желающим за несколько тысяч долларов. Тем более, для парламентских машин числовой код явно не подходит.

ДТП Киев
espreso.tv

Пока очевидцы начали оказывать первую медпомощь пострадавшим, водитель покинул Lexus и сбежал. Вторая машина также скрылась с места аварии.

ДТП Киев
espreso.tv

Напомним, под Киевом иномарка влетела в два авто, есть жертва и пострадавшие.

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ДТП в Киеве, водитель, Лексус, депутатские номера, пешеходы
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