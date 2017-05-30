ДТП в Киеве: Lexus на "депутатских" номерах сбил троих пешеходов

У всех пешеходов обширные травмы, их госпитализировали в больницу.

В Киеве на Харьковской площади водитель Lexus сбил троих пешеходов, когда пытался проскочить на красный сигнал светофора.

Об этом сообщает "Эспересо.ТВ".

Авария произошла вечером понедельника. Автомобиль проезжал на запрещенный сигнал светофора. Красный седан начал движение на зеленый свет и врезался в Lexus. От сильного удара авто развернуло на Бориспольское шоссе и оно сбило троих людей, которые стояли у входа в подземный переход, ожидая попутку. У всех пешеходов обширные травмы, их госпитализировали в больницу. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Номера на машине украинские, с буквенным кодом Верховной Рады "АА....ВР". Впрочем, это не значит, что машина обязательно принадлежит народному депутату или бывшему парламентарию. Подобные номерные знаки продают всем желающим за несколько тысяч долларов. Тем более, для парламентских машин числовой код явно не подходит.

Пока очевидцы начали оказывать первую медпомощь пострадавшим, водитель покинул Lexus и сбежал. Вторая машина также скрылась с места аварии.

Напомним, под Киевом иномарка влетела в два авто, есть жертва и пострадавшие.