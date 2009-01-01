Дважды пырнула кассира ножом. В Киеве арестовали девушку, напавшую на пункт обмена валют

Злоумышленница надела на лицо маску, взяла с собой нож и проникла в отделение обмена валют.
Об сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Злоумышленница надела на лицо маску, взяла с собой нож и проникла в отделение "Обмен валют" в Оболонском районе столицы. Там она устроила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами.
Кассир начала оказывать ей сопротивление, и тогда злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления.
Нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам". Оболонский райсуд арестовал ее на 2 месяца без права на залог.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате разбоя в Киеве мужчина вынес из обменника полмиллиона гривен.
Фото: kyiv.gp.gov.ua.