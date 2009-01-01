Дважды пырнула кассира ножом. В Киеве арестовали девушку, напавшую на пункт обмена валют

Злоумышленница надела на лицо маску, взяла с собой нож и проникла в отделение обмена валют.

В Киеве арестовали девушку, ранившую кассира hronika.info

В Киеве суд арестовал без права на залог 24-летнюю женщину, которая с ножом напала на пункт обмена валют и ранила кассира.

Об сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленница надела на лицо маску, взяла с собой нож и проникла в отделение "Обмен валют" в Оболонском районе столицы. Там она устроила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами.

Кассир начала оказывать ей сопротивление, и тогда злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления.

Нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам". Оболонский райсуд арестовал ее на 2 месяца без права на залог.

Задержанная злоумышленница kyiv.gp.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в результате разбоя в Киеве мужчина вынес из обменника полмиллиона гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua.