Эколог поведал, почему смог в Киеве стал обычным явлением

Киевские власти не предпринимают никаких реальных мер по охране и расширению зеленых насаждений, отметил Борейко.

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Смог стал привычным явлением в Киеве , некогда очень чистом и зеленом городе Европы. К сожалению столичные власти не предпринимают никаких реальных мер по охране и расширению зеленых насаждений и выносу загрязняющих предприятий за черту города.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

"Постараюсь объяснить человеческим языком: смог — это смесь тумана и дыма. Впервые человечество с этим столкнулось в 1950-х годах в Лондоне, где местные ткацкие фабрики выбрасывали в атмосферу огромное количество дыма. В результате погибло много людей. Но общественность взбунтовалась, и фабрики закрылись. И теперь воздух над Лондоном относительно чистый", — отметил, эколог.

Что касается Киева, то тут иная ситуация.

"Несмотря на заверения каждой новой власти, зеленые насаждения уничтожаются. например, по нашим подсчетам, только за последние 10-15 лет в лесопарковых хозяйствах Киева (Дарницкое, Святошинское и Конча-Заспа) сплошными вырубками было уничтожено около двух тысяч классного векового леса. А ведь это природные очистные сооружения, которые бесплатно очищают загрязненный киевский воздух.

С другой стороны, растет парк автомашин, которые коптят киевское небо. Плюс практически без очистных сооружений действуют такие загрязнители воздуха как Дарницкая ТЕЦ, мусоросжигательный завод "Энергия" (ставший знаменитым тем, что сжигал львовский мусор), различные фабрики", — говорит Борейко.

Напомним, ранее Борейко назвал самые "грязные" города Украины и районы Киева.