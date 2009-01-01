Это безумие. Эколог о строительстве ядерного могильника под Киевом

Правительство спустило план по строительству ядерного могильника, который тоже может взорваться.

Строительство ядерного могильника вв 70 км от Киева, опасно для окружающих. Страны, которые играются с "мирным атомом", построили такие могильники подальше от столиц и крупных городов.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

"Строительство могильника для ядерных отходов, референдум по которому не проводился, напоминает мне схему, существовавшую в советские времена: сверху спускается план по строительству Чернобыльской АЭС, которая потом взрывается", — говорит Борейко, добавив, что "сейчас на том же месте спустили план по строительству ядерного могильника, который тоже может взорваться с еще худшими последствиями для Украины и соседней Беларуси".

"Во-первых, при любом строительстве многоэтажного дома проходят общественные обсуждения. Здесь строят ядерный могильник, а его ни с кем не обсуждали — ни с жителями Иванковского и Вышгородского районов, ни с жителями Киева. То есть нарушены демократические принципы существования правового государства.

Во-вторых, не учтено мнение соседней Беларуси, согласна ли она на такое "соседство".

В-третьих, любые ядерные могильники взрываются, там могут происходить различные аварии с выбросом радиоактивных веществ.

Борейко также навел примеры, когда в 1957 году в Челябинской области РФ произошел взрыв хранилища ядерных отходов в Кыштыме.

"Сейчас там радиоактивная зона типа Чернобыля. Огромная территория уничтожена, погибли тысячи людей", — говорит эколог.

"Второй пример — 1990 год, город Киев. Могильник радиоактивных веществ в Пирогово. Авария, выброс радиоактивного тритии. Выселены сотни людей с места трагедии", — отметил он.

Борейко также задается вопросом, где гарантии, что Чернобыльский могильник не взорвется?.

"Дальше — все страны, которые играются с "мирным атомом", построили могильники для ядерных отходов подальше от столицы и других крупных городов. Например, французы — на одном из островов в океане, американцы — в пустыне, россияне — в Сибири. Только мы строим ядерный могильник в 70 км от столицы Украины — Киева. Еще раз спасибо за это правительству премьера Владимира Гройсмана", — подытожил Борейко.

Напомним, ранее эколог назвал самые "грязные" города Украины и районы Киева.

Ранее сообщалось, что четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, на котором 30 лет назад произошел взрыв, накрыли новым саркофагом.