Ночная гонка и стрельба в Киеве: пьяный лихач на Honda протаранил маршрутку и был избит пассажирами

Один из "гонщиков" разбил машину и врезался в маршрутку.
В результате чего один из "гонщиков" разбил машину и врезался в маршрутку, сообщает dtp.kiev.ua.
"На Левом берегу Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить.
Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской", — говорится в сообщении.
Пассажиры вытащили водителя и нанесли ему легкие телесные повреждения, он госпитализирован.
Напомним, 3 марта, в Киеве на Московском мосту в направлении Троещины произошло ДТП при участии 9 автомобилей, пострадали два человека.