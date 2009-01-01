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Ночная гонка и стрельба в Киеве: пьяный лихач на Honda протаранил маршрутку и был избит пассажирами

Сегодня, 17:31
ДТП, Киев -1 < >
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1 / 5 (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Один из "гонщиков" разбил машину и врезался в маршрутку.

ДТП, Киев -2
facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве пьяные парни устроили гонки со стрельбой.

В результате чего один из "гонщиков" разбил машину и врезался в маршрутку, сообщает dtp.kiev.ua.

"На Левом берегу Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить.

Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской", — говорится в сообщении.

Пассажиры вытащили водителя и нанесли ему легкие телесные повреждения, он госпитализирован.

Напомним, 3 марта, в Киеве на Московском мосту в направлении Троещины произошло ДТП при участии 9 автомобилей, пострадали два человека.

 

Теги:  
Киев, ДТП, маршрутка, стрельба, избиение
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