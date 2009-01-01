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Фонтан до 7 этажа, разбитые авто и окна. В Киеве произошел масштабный прорыв трубы

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Киев, прорыв трубы < >
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1 / 7 В Киеве произошел масштабный прорыв трубы (Фейсбук А.Гусева)

В результате происшествия жильцы будут вынуждены покинуть квартиры, пострадавшие в результате аварии.

Киев, прорыв трубы
В Киеве произошел масштабный прорыв трубы Фейсбук А.Гусева
В понедельник, 29 мая, в Киеве на Голосеевском проспекте, в районе дома №27, прорвало трубу диаметром 2000 мм.

Об этом сообщил очевидец Александр Гусев в Facebook.

По его словам, фонтан воды достиг 7-го этажа. Как следствие — разбитые авто и окна в жилом доме.

Он также добавил, что в результате происшествия жильцы будут вынуждены покинуть квартиры, пострадавшие в результате аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева в результате прорыва трубы теплосети обвалился асфальт, без воды остались не менее 25 домов.

Фото, видео: Фейсбук А.Гусева.

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