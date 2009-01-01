Фонтан до 7 этажа, разбитые авто и окна. В Киеве произошел масштабный прорыв трубы

В результате происшествия жильцы будут вынуждены покинуть квартиры, пострадавшие в результате аварии.
Об этом сообщил очевидец Александр Гусев в Facebook.
По его словам, фонтан воды достиг 7-го этажа. Как следствие — разбитые авто и окна в жилом доме.
Он также добавил, что в результате происшествия жильцы будут вынуждены покинуть квартиры, пострадавшие в результате аварии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева в результате прорыва трубы теплосети обвалился асфальт, без воды остались не менее 25 домов.
Фото, видео: Фейсбук А.Гусева.