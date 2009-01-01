Фонтан до 7 этажа, разбитые авто и окна. В Киеве произошел масштабный прорыв трубы

В результате происшествия жильцы будут вынуждены покинуть квартиры, пострадавшие в результате аварии.

В Киеве произошел масштабный прорыв трубы Фейсбук А.Гусева

В понедельник, 29 мая, в Киеве на Голосеевском проспекте, в районе дома №27, прорвало трубу диаметром 2000 мм.

Об этом сообщил очевидец Александр Гусев в Facebook.

По его словам, фонтан воды достиг 7-го этажа. Как следствие — разбитые авто и окна в жилом доме.

Он также добавил, что в результате происшествия жильцы будут вынуждены покинуть квартиры, пострадавшие в результате аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева в результате прорыва трубы теплосети обвалился асфальт, без воды остались не менее 25 домов.

Фото, видео: Фейсбук А.Гусева.