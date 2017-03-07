Где отдохнуть в Киеве на 8 марта. Список праздничных мероприятий

Киевлян приглашают на спектакль легендарной Ады Роговцевой, после которого можно будет продолжить вечер на уютном девичнике.

fakty.ictv.ua 8 марта в весенний праздник в Киеве состоятся мероприятия для женщин с абсолютно разными вкусами и интересами. Кинотеатры начнут показывать фильм про икону стиля Жаклин Кеннеди, также состоится вечеринка, посвященная творчеству Эми Уайнхаус.

Горожан также приглашают на спектакль, главную роль в котором исполняет легендарная Ада Роговцева, после которого можно будет продолжить вечер на уютном девичнике с коктейлями и фортепианной музыкой, пишет 112 Украина.

Забег "Ladies Run"

Организаторы призывают киевлян встретить весну ярко и отметить 8 марта, пробежав 6 км по одному из лучших парков в городе. В забеге приглашают поучаствовать не только женщин, но и мужчин, которые хотят посвятить его прекрасным дамам. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Мероприятие состоится 8 марта, 10:00 — 12:00 в Мариинском парке, бесплатно.

Выставка фиалок

Гости мероприятия смогут полюбоваться фиалками более 500 сортов и другими домашними цветами, а также проконсультироваться по поводу разведения растений в условиях квартиры с ведущими украинскими цветоводами.

Мероприятие состоится 8 марта с 10:00 до 18:00 в Национальном научно-природоведческом музее НАН Украины, ул. Б. Хмельницкого, 7, вход бесплатный.

Премьерные показы фильма "Джеки"

Фильм рассказывает о Жаклин Кеннеди — первой леди США в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин.

Показ фильма состоится 8 марта, в 19:00, в кинотеатрах "Жовтень", "Киев", "Украина", стоимость билета от 80 до 100 гривен.

Спектакль "Похоже на счастье" с Адой Роговцевой в главной роли

Спектакль "Похоже на счастье" создан по пьесе П. Пальмада и К. Дютюрона "Беглянки". Это ироничная и немного грустная комедия, рассказывающая историю странного совместного путешествия двух женщин. Обе бежали от зависимости и обреченности на ненужность. Марго и Клод — абсолютно разные. Встречаются они совершенно случайно, и тем не менее оказываются необходимы друг другу.

Посмотреть спектакль можно будет 8 марта в 19:00 в концерт-холл "Октябрьского дворца" на Аллее Героев Небесной Сотни, стоимость билетов 220—550 грн.

Amy Winehouse Night

В баре "Алхимик" 8 марта будет посвящено творчеству легендарной Эми Уайнхаус. Для гостей выступят как бэнды, так и диджеи. Свои версии композиций Эми сыграют reFUNKtion Kiev Music Band, Jarvis, Jubilee of the Sea, Яна Ялтухова, Ксюша Космос и другие.

Начало в 21:00, вход в Alchemist Bar, Шота Руставели,12 ― бесплатно.

Камерный концерт Сони Сотник

Каждый концерт Сони Сотник похож на спектакль. Она с легкостью может создавать параллельную реальность, разместить на сцене театр теней или 60 человек массовки в лучших традициях Бродвея, на ее концертах дети играют настоящий корневой блюз, а взрослые смеются, как дети. Она может менять декорации и статистов, но неизменным остается ее искренность и потрясающие музыканты из группы "Гурт Йогурт".

Начало концерта в 21:00 в Docker Pub, ул. Богатырская, 25,Стоимость входного билета 150—200 грн.

Вечеринка "За баром только девушки"

Всех представительниц прекрасного пола c 19:00 ждут в Pink Freud KYIV, ул. Нижний Вал,19, на "девишник". На вечеринке будет звучать фортепиано, а девушки-бармены приготовят фирменные Tequila Penicillin и Vanilla Sky. Вход бесплатный.

Латинская вечеринка "Spring is coming"

Киевлян приглашают на праздничную вечеринку с зажигательной латинской музыкой и танцами до упада в Buena Vista - Latin House, ул. Большая Житомирская, 8/14. Выступать будет группа SEPTIMO. Бэнд исполняет мировые хиты известных исполнителей, таких как Buena Vista Social Club, Celia Cruz, Daddy Yankee, Don Omar, Natalia Oreiro, Juanes, Shakira, Ricky Martin. Начало в 20:00, вход бесплатный

Выставка LOVE.contemporary

Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого приглашает посетить выставку. Куратор Юлия Нужина позвала 15 пар отечественного контемпорари арта. Единственным участником без пары является художник Роман Жук — специальный гость, чья инсталляция в форме сердца встречает посетителей выставки на первом этаже Музея истории Киева. На выставке представлены живопись, графика, фотографии, инсталляции и видео-арт. Вход в музей — 30 грн.

Показ короткометражных фильмов о любви

В коллекцию фестиваля NewVision "О любви" вошли пять романтических лент. Так, зрителям продемонстрируют следующие кинокартины: "Соловей" (Польша), "Ночная бабочка" (Бельгия, Франция), "Последний король" (Германия), "Танцы по кругу" (Австрия), Свободная земля (Испания). Сеансы пройдут 8 марта,15:30, 19:00, в кинотеатр "Киев", ул. Большая Васильковская, 19, стоимость билета — 50 грн.

Ambient-вечер

Fjordwalker везет с собой прекрасный новый альбом Elements, наполненный сакральным опытом его дальних путешествий, завернутый в приятную атмосферную электронику в широких жанровых рамках от ambient до trip-hop. В этот вечер также выступят r.roo и Polygrim — одни из самых интересных украинских idm-артистов. Мероприятие состоится 8 марта с 19:30. в Mezzanine, ул. Нижнеюрковская, 31. Вход: 125 — предпродажа, 170 — в день мероприятия.

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что в Украине 27% женщин на 8 Марта хотели бы получить в подарок цветы.

фото: fakty.ictv.ua