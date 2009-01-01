Геращенко о покушении на чеченских добровольцев в Киеве: киллер никогда не будет здоровым

Окуеву знала куда стрелять, отметил нардеп.
Об этом политик рассказал в эфире телеканала ZIK.
По его словам, злоумышленник уже никогда не будет здоровым, ведь активистка знала, куда стрелять.
"Она сориентировалась даже в узком пространстве автомобиля. Если бы она на секунду опоздала — и ее муж, и она, погибли бы", — добавил народный избранник.
Напомним, 1 июня в Подольском районе Киева киллер из пистолета выстрелил в Адама Осмаева, после чего жена активиста Амина Окуева открыла по злоумышленнику огонь из наградного оружия. Оба мужчины были ранены и попали в столичную больницу. Антон Геращенко говорил, что стрелок прислан российскими спецслужбами.