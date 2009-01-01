Геращенко сказал, кто организовал взрыв в центре Киева на День Независимости

В праздник наши враги "хотели создать что-то гадкое, чтобы показать, что еще не все в Украине спокойно и хорошо", отметил нардеп.

Антон Геращенко УНИАН

Нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко утверждает, что в центре Киева 24 августа — в— взрыв гранаты был организован спецслужбами иностранных государств.

Об этом он рассказал в столице на открытии памятной доски в честь бойцов Нацгвардии, погибших в августе 2015 года в результате беспорядков под Верховной Радой, пишет "Гордон".

По словам политика, враги нашей страны в праздник "хотели создать что-то гадкое, чтобы показать, что еще не все в Украине спокойно и хорошо".

"Следствие уже примерно понимает, о чем идет речь, и мы знаем, что этот бросок гранаты был не единственным в этот день и что к этому причастны те люди, которые действовали не в интересах Украины, а в интересах спецслужб иностранных государств", — отметил депутат.

Напомним, 24 августа в Киеве между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского произошел взрыв, пострадали три человека. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что там в авто с бойцами ВСУ было брошено взрывное устройство, однако оно отскочило от машины и разорвалось, ранив гражданских.