"Гейзер" выше 4 этажа. В Киеве прорвало трубу с горячей водой, опубликованы фото и видео

Глина и песок разбросаны на десятки метров вокруг места аварии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Серьезный прорыв трубы на ул.Нежинской (возле Форсажа). Гейзер с горячей водой бьет выше 4 этажа. Возможно, пострадали авто", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что глина и песок размыты на десятки метров вокруг, ожидаются аварийные службы.
"Киевский фонтан,прорыв трубы с горячей водой", — пишет, в свою очередь, на своей странице в Facebook Оксана Чмиль-Сиренко, добавляя видео.
Напомним, ранее в Киеве произошел масштабный прорыв трубы.
Фото: @KyivOperativ.
Видео: Facebook Чмиль-Сиренко.