"Гейзер" выше 4 этажа. В Киеве прорвало трубу с горячей водой, опубликованы фото и видео

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1 / 3 В Киеве прорвало трубу с горячей водой (@KyivOperativ)

Глина и песок разбросаны на десятки метров вокруг места аварии.

В Киеве прорвало трубу с горячей водой @KyivOperativ

В среду, 23 августа, в Соломенском районе Киева произошла коммунальная авария — прорыв трубы

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезный прорыв трубы на ул.Нежинской (возле Форсажа). Гейзер с горячей водой бьет выше 4 этажа. Возможно, пострадали авто", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что глина и песок размыты на десятки метров вокруг, ожидаются аварийные службы.

"Киевский фонтан,прорыв трубы с горячей водой", — пишет, в свою очередь, на своей странице в Facebook Оксана Чмиль-Сиренко, добавляя видео.

Напомним, ранее в Киеве произошел масштабный прорыв трубы.

Фото: @KyivOperativ.

Видео: Facebook Чмиль-Сиренко.