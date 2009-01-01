Годовщина Евромайдана. В Киеве подрались участники акции и полиция, опубликованы фото и видео

По предварительным данным, пострадавших в стычках нет.

Сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости во время проведения акции в честь Революции Достоинства , между людьми, которые пришли отметить годовщину начала Евромайдана, и правоохранителями произошли стычки.

Об этом информирует "Громадское".

Між учасниками акції до річниці Євромайдану та поліцією сталася штовханина pic.twitter.com/MTbEQ6DvMQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 ноября 2017 г.

Через несколько минут стычки прекратились, никого не задержали, пострадавших, по предварительным данным, тоже нет.

Копи під вигуки "ганьба" пішли

За пів години до цього вони влаштували штовханину за символічного наметику під стеллою pic.twitter.com/Vg7H1gn33H — Содель Владислав (@sodel_vlad) 21 ноября 2017 г.

Участники акции установили две туристические палатки, силовики пытались помешать этому, произошла потасовка. Однако впоследствии правоохранители отошли от места установки палаток.

Напомним, 21 ноября 2013-го — началась Революция Достоинства. По всей стране вспоминают, как в этот день неравнодушные украинцы вышли протестовать против решения пророссийского правительства приостановить евроинтеграцию.