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Годовщина Евромайдана. В Киеве подрались участники акции и полиция, опубликованы фото и видео

Сегодня, 18:57
Майдан, Киев, стычки, драка < >
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По предварительным данным, пострадавших в стычках нет.

Майдан, Киев, стычки, драка
hromadske.ua
Сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости во время проведения акции в честь Революции Достоинства, между людьми, которые пришли отметить годовщину начала Евромайдана, и правоохранителями произошли стычки.

 Об этом информирует "Громадское".  

 

Через несколько минут стычки прекратились, никого не задержали, пострадавших, по предварительным данным, тоже нет. 

Участники акции установили две туристические палатки, силовики пытались помешать этому, произошла потасовка. Однако впоследствии правоохранители отошли от места установки палаток.

Напомним, 21 ноября 2013-го — началась Революция Достоинства. По всей стране вспоминают, как в этот день неравнодушные украинцы вышли протестовать против решения пророссийского правительства приостановить евроинтеграцию.

Теги:  
Киев, Евромайдан, драка, полиция
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