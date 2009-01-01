Годовщина Евромайдана. В Киеве подрались участники акции и полиция, опубликованы фото и видео

По предварительным данным, пострадавших в стычках нет.
Об этом информирует "Громадское".
Між учасниками акції до річниці Євромайдану та поліцією сталася штовханина pic.twitter.com/MTbEQ6DvMQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 ноября 2017 г.
Через несколько минут стычки прекратились, никого не задержали, пострадавших, по предварительным данным, тоже нет.
Копи під вигуки "ганьба" пішли— Содель Владислав (@sodel_vlad) 21 ноября 2017 г.
За пів години до цього вони влаштували штовханину за символічного наметику під стеллою pic.twitter.com/Vg7H1gn33H
Участники акции установили две туристические палатки, силовики пытались помешать этому, произошла потасовка. Однако впоследствии правоохранители отошли от места установки палаток.
Напомним, 21 ноября 2013-го — началась Революция Достоинства. По всей стране вспоминают, как в этот день неравнодушные украинцы вышли протестовать против решения пророссийского правительства приостановить евроинтеграцию.