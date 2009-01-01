Годовщина Революции Достоинства. В центре Киева на 5 дней перекроют движение транспорта

Движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено 18-22 февраля, рассказали в КГГА.

В Киеве будут чествовать Героев Небесной сотни facebook.com/petroporoshenko

В связи с чествованием Героев Небесной сотни в Киеве 18-22 февраля временно запретят движение транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте Киевской администрации.

"Движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено 18-22 февраля с 07:00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции Достоинства и памяти погибших Героев Небесной Сотни", — говорится в сообщении.

Движение перекроют на следующих участках:

— улице Крещатик (на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до дома № 3 по улице Крещатик)

— улице Михайловской (на отрезке от улицы Крещатик до перетику с улицей Костельной)

— улицах Архитектора Городецкого, Ольгинской и Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка улицы Институтской и Шелковичной).

Также на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами.

Напомним, ранее в СБУ предупредили, что РФ готовит провокации в Украине на акциях памяти Героев Небесной сотни.