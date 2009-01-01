Годовщина Революции Достоинства. В центре Киева на 5 дней перекроют движение транспорта

Движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено 18-22 февраля, рассказали в КГГА.
Об этом сообщается на сайте Киевской администрации.
"Движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено 18-22 февраля с 07:00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции Достоинства и памяти погибших Героев Небесной Сотни", — говорится в сообщении.
Движение перекроют на следующих участках:
— улице Крещатик (на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до дома № 3 по улице Крещатик)
— улице Михайловской (на отрезке от улицы Крещатик до перетику с улицей Костельной)
— улицах Архитектора Городецкого, Ольгинской и Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка улицы Институтской и Шелковичной).
Также на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами.
Напомним, ранее в СБУ предупредили, что РФ готовит провокации в Украине на акциях памяти Героев Небесной сотни.