Гонки, ДТП и смерть. В Киеве Mercedes влетел в припаркованную фуру, погиб парень

Авария случилась в Голосеевском районе столицы.

Последствия аварии espreso.tv

В Голосеевском районе Киева Mercedes влетел в припаркованную фуру,, ехавший в иномарке.

Об этом пишет espreso.tv.

В то же время издание уточнило, что авария произошла на ул. Академика Заболотного.

По словам свидетелей, на дороге было два авто Mercedes, они устроили гонки, что и стало причиной рокового ДТП.

Водитель фуры рассказал, что остановился, чтобы устранить поломку своего авто, отлучился на несколько минут, а вернувшись увидел, что в машину сзади влетела иномарка.

В ней был парень 1995-го года рождения, его зажало в салоне. "Прибыв на место аварии, "скорая" констатировала смерть. Спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать тело погибшего", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Киеве на отрезке Большой Окружной дороги пилот мотоцикла упал и попал под колеса самосвала, пострадавший умер мгновенно. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: espreso.tv