Грабили офисы в центре города. В Киеве поймали банду "гастролеров"

Задержанные объяснили, что двери в помещения они ломали фомками.

В Киеве поймали банду "гастролеров" handcuffs/Shutterstock

В Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые обворовывали офисные помещения.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что трое "гастролеров" приехали из Одесской области, их сообщник — из Винницкой. Доказана их причастность к совершению четырех преступлений.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Ярославов Вал обокрали ряд офисных помещений. На место происшествия сразу направили следственно-оперативную группу.

Во время отработки оперативной информации в отношении аналогичных преступлений в других районах столицы сотрудники отдела криминальной полиции разоблачили четырех человек с вещественными доказательствами.

Задержанными оказались 29-летний житель Одесской области, ранее неоднократно судимый, 20-летний и 32-летняя жители Одесской области и 38-летний житель Винницкой области, ранее не судимые.

Во время допроса задержанные объяснили, что двери в помещения они ломали фомками, а женщина находилась на улице и наблюдала, чтобы никто не заметил их действия.

Работники полиции отрабатывают информацию о причастности злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража. Фигурантам объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание — от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева злоумышленник дерзко ограбил кредитное учреждение.