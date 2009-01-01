Грубое нарушение правил и задержание. В Киеве копы гонялись за угнанной иномаркой

Водитель авто на Русановской набережной не остановился по требованию правоохранителей.

Злоумышленников остановили три авто правоохранителей facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве водитель на Mazda 3 грубо нарушил правила дорожного движения, за ним начали гнаться полицейские , скорость достигала 190 км/ч, авто удалось остановить, оказалось — оно в угоне, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что водитель и пассажир машины были задержаны.

"Водитель… на Русановской набережной не остановился по требованию, начата погоня. Доехали до Козина и обратно. На Днепропетровском шоссе перед Заболотного автомобиль остановлен тремя авто спецподразделения сопровождения", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что под Киевом — в селе Новые Петровцы — Volkswagen сбил двух детей, их госпитализировали, один из пострадавших попал в реанимацию. Узнать больше о случившемся можно здесь.