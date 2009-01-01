Happy birthday, mr. President. Обнаженная Femen в центре Киева поздравила Путина с днем рождения

На постаменте активистка исполнила песню Happy birthday, mr. President, а также выпила бутылку водки "Столичная".
Женщина забралась на постамент, где ранее был установлен памятник героям Октябрьской революции, пишет Gazeta.ua.
На постаменте активистка исполнила песню Happy birthday, mr. President, а также выпила бутылку водки "Столичная".
На обнаженной груди у активистки изображен герб РФ.
На место происшествия в Мариинский парк возле здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. Они не стали задерживать женщину, однако побеседовал с ней. После перформанса женщина ушла.
Напомним, 7 октября 2017 года Путин празднует свой 65-летний юбилей.
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Фото: Gazeta.ua