Happy birthday, mr. President. Обнаженная Femen в центре Киева поздравила Путина с днем рождения

< > < > 1 / 1 На обнаженной груди у активистки изображен герб РФ. (Gazeta.ua)

На постаменте активистка исполнила песню Happy birthday, mr. President, а также выпила бутылку водки "Столичная".

На обнаженной груди у активистки изображен герб РФ. Gazeta.ua

Женщина забралась на постамент, где ранее был установлен памятник героям Октябрьской революции, пишет Gazeta.ua.

На постаменте активистка исполнила песню Happy birthday, mr. President, а также выпила бутылку водки "Столичная".

На обнаженной груди у активистки изображен герб РФ.

На место происшествия в Мариинский парк возле здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. Они не стали задерживать женщину, однако побеседовал с ней. После перформанса женщина ушла.

Напомним, 7 октября 2017 года Путин празднует свой 65-летний юбилей.

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Фото: Gazeta.ua