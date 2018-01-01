Интерактивная песочница и "живой пол". У Кличко рассказали о современных киевских садиках

В дошкольном заведении внедрены все самые передовые методики обучения и воспитания детей.
"Открываем современные детские сады с элементами нового образовательного процесса. В новом ДОЗ №179 на Святошино есть сенсорная комната с комплексом для психологической разгрузки детей и современный спортивно-игровой комплекс со скалодромом", – написал Белоцерковец.
По его словам, в дошкольном заведении внедрены все самые передовые методики обучения и воспитания детей.
"В комнате для малышей – интерактивная песочница. Новинка детсада – это "живой пол", с помощью которого дети могу выбирать различные игры – футбол или, например, фортепиано – и весело учиться", – рассказал народный депутат, сообщает сайт мэра.
Напомним, что на днях Виталий Кличко проинспектировал детский сад №179 после капитального ремонта. В помещениях дошкольного учебного заведения 18 лет размещался Городской центр занятости. По инициативе мэра помещение детсада вернули городу, отремонтировали, и сейчас дошкольное учреждение готово принять 220 детей.