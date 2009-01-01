Исчезновение "Икон Революции" в Киеве. Автор пообещал восстановить граффити

У художника есть трафареты, с помощью которых он создавал рисунки в 2014-м.

"Иконы Революции" в центре Киева, иллюстрация Скриншот видео с facebook.com/ivangrebenyuk

Художник Sociopath, нарисовавший в центре Киева на фасаде дома по ул. Михаила Грушевского во времяграффити с изображениями выдающихся украинцев — "Икон Революции", пообещал восстановить стертые рисунки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время автор подчеркнул, что "Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в его коллекции, так же, как и трафареты, с помощью которых он создавал их в 2014-м.

"… никто из представителей государственных институтов, кроме простых украинцев, не обращался ко мне с просьбой восстановить картины. Надеюсь, Вы понимаете, что самовольное возобновление в данной ситуации невозможно", — отметил Sociopath.

При этом художник против того, чтобы граффити восстанавливали без его участия. "Читаю, что группа художников, якобы,… 4 сентября, будет восстанавливать рисунки без моего участия. Обидно, но такой шаг, как по мне, является ничем иным, как попыткой обмануть нас всех и пропиариться на этой ситуации", — добавил автор.

"Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в моей коллекции, так же, как и трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м. Они все еще в майдановской саже... Я обещаю Вам всем, что восстановлю трилогию, как только ситуация приобретет правильное развитие", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве с фасада магазина мебели были стерты "Иконы Революции", позже неизвестные расписали его витрины, разбили стекло у входной двери, подожгли несколько шин. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал, что рисунки являлись памятником истории.