Из-за прекращения газоснабжения ТЭЦ в Киеве четыре района остались без горячей воды

По состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн.

В Киеве четыре района остались без горячей воды muratordom.com.ua

Во вторник, 30 мая, "Киевтрансгаз" полностью остановил газоснабжение ТЭЦ-6 в Киеве , которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и отоплением зимой) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ПАО "Киевэнерго".

Сообщается, что всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3 тыс. 138 объектов, из них — 2 тыс. 142 жилых домов, 39 медицинских заведений, 164 детсада и 670 ведомств.

Основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева — накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение).

По состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн — некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн — некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы.

В то же время долг "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг по состоянию на 1 мая 3,2 млрд грн. А долг за транспортировку газа к ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн, 108 млн грн из которых – непрофинансированные государством льготы и субсидии.

При этом в пресс-службе "Киевэнерго" отметили, что прекращение газоснабжения одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей — это не только отсутствие горячей воды у клиентов, но и серьезные риски негативных технологических последствий в работе теплоэлектроцентрали в будущем отопительном сезоне. Даже 1-2 дня без газоснабжения могут вызвать сбой теплогенерации на ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" подчеркивает необходимость немедленно урегулировать ситуацию с возмещением долгов госбюджета по финансированию льгот и субсидий и призывает все государственные органы оплатить долги за услуги теплоснабжения. Также в компании подчеркивают острую потребность всей отрасли теплоснабжения в действенных неотложных реформах", — говорится в сообщении.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Напомним, ранее сообщалось о гидроиспытаниях теплосетей в пяти районах столицы.