Из Украины снова выдворили "коронованного" авторитета "Тенго Гальского"

35-летнего криминального мигранта из Грузии задержали еще 29 августа.

Из Украины снова выдворили «коронованного» авторитета npu.gov.ua

Украинские правоохранители сегодня выдворили из страны известного в криминальном мире "Тенго Гальского"

На следующие 5 лет ему запрещен въезд в Украину, сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что 35-летнего криминального мигранта из Грузии задержали еще 29 августа, в столице, куда он вновь нелегально прибыл для перераспределения сфер влияния в преступной среде. Пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы.

"В 2014 году ранее судимого криминального авторитета "короновали" в г. Санкт-Петербург Российской Федерации. Его преступная деятельность носит транснациональный характер, а пребывание на территории нашего государства представляет угрозу безопасности граждан", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Тенго Гальского" уже выдворяли с территории Украины.

Фото: npu.gov.ua.