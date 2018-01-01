Из-за проблем с горячей водой Киевсовет обвинил "Нафтогаз" в терроризме и пообещал жесткий ответ

Почти треть населения столицы остаются без централизованного горячего водоснабжения.

Факти - ICTV

В случае невозобновления подачи горячей воды в столице Киевский горсовет пообещал применить жесткие меры в отношении "Нафтогаза".

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

"Нафтогаз" занял позицию террориста. Киевский городской совет готов к радикальным действиям, если до следующей недели компания не возобновит горячее водоснабжение - штаб-квартира компании также находится в Киеве, если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации", - пригрозил заммэра Киева Владимир Прокопив.

В горсовете настаивают на том, чтобы "Нафтогаз" до 1 августа заключил соглашение на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго". В противном случае, утверждают киевские власти, под угрозой срыва окажется отопительный сезон в Киеве.

По словам заместителя главы Киевской городской госуадминистрации Петра Пантелеева, на сегодня почти треть населения столицы остаются без централизованного горячего водоснабжения. "Нафтогаз" отказывается поставлять газ для КП "Киевтеплоэнерго" до погашения задолженности в 4,8 млрд гривен.

В конце мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с отказом НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить горячее водоснабжение столицы.

"Мы просим безотлагательно провести совещание на уровне Кабинета министров Украины с участием представителей исполнительного органа Киевского городского совета, НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и других вовлеченных сторон для урегулирования ситуации и недопущения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в городе Киеве ", - сказано в обращении Кличко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram