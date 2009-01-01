Как в Киеве отметят День Независимости: программа мероприятий

Уже стартовал ряд мероприятий, посвященных Дню Независимости.

В Киеве отметят День Независимости Reuters

В четверг, 24 августа, в столице состоится празднование 26-й годовщины независимости Украины . На Крещатике пройдет парад и выставка военной техники, также запланирован забег в вышиванках, парусная регата, цветочный фестиваль на Певческом поле, выставка исторических материалов и многое другое.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Киевской горгосадминистрации.

Накануне уже стартовал ряд мероприятий, посвященных Дню Независимости:

С 22 по 27 августа проходит выставка современного вооружения и военной техники, посвященная 26-й годовщине независимости Украины на ул. Крещатик — от ул. Институтской до Европейской площади.

С 22 по 29 августа проходит выставка исторических фактов, посвященная Дню независимости Украины и премьера документального исторического фильма "Украина. Возвращение своей истории", Михайловская площадь.

23-24 августа проходит Всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!", на сцене комплекса Певческое поле в Печерском ландшафтном парке (11:00-21 00).

23-24 августа проходит празднование Дня Независимости Украины во время проведения ярмарки "Феерический блюз на склонах Днепра", Почтовая площадь.

Программа мероприятий на 24 августа:

Церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Памяти Героев Небесной Сотни на ул. Институтской (9: 00-9: 30).

Молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах Киева (8:00).

Парад войск по случаю 26-й годовщины независимости Украины на ул. Крещатик, Майдан Независимости (10:00-12:00).

Концерт Национального Президентского оркестра Украины и духовой оркестр Военно-воздушных сил США (Майдан Незалежности).

Культурно-художественная акция ко Дню независимости Украины "Мать Украина - ты одна у нас" с участием коллективов национально-культурных обществ - летняя эстрада парка "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева (13:00-17:00) .

Отчетный концерт муниципальных творческих коллективов ко Дню Независимости Украины "Благословенні будьмо і єдині" - летняя эстрада парка "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева (18:00-22:00).

Ярмарка народного искусства в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" на ул. Лаврской, 19 (12:00-20:00).

Праздничный концерт по случаю празднования 26-й годовщины независимости Украины на Контрактовой площади (16:00-20:00).

Праздник искусств на Андреевском спуске (9:00-21:00).

Культурно-художественное мероприятие "Независимая и единая родная Украина" на ул. Ивана Мазепы (12:00-22:00).

Спортивно-презентационная акция Киевского городского автомотоклуба "Украина единая" на ул. Крещатик (13:00-18:00).

Мероприятие "Карта желаний" на ул. Крещатик (13:00-18:00).

Фестиваль "Крымский дом объединяет сердца" на Почтовой площади (12:00-22:00).

Всеукраинский фестиваль Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" в Центральном парке культуры и отдыха г.. Киева (10:00-18:00).

Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках" на Русановской набережной (9:00-13:00).

Регата по парусному спорту, посвященная Дню независимости Украины, акватория реки Днепр, 6-й причал речного вокзала (10:00-15:00).

Кроме того, с 24 по 26 августа пройдет национально-патриотический фестиваль "Единство собратьев" (Национальный музей народной архитектуры и быта Украины на территории с. Пирогово).

Отметим, что в августе состоится книжно-документальная выставка архивных документов "Ко Дню независимости Украины" в читальном зале Государственного архива Киева КГГА, ул. О. Телиги, 23.

А 23 августа, в столичном парке "Победа" Днепровского района открыли экспозицию из уникальных дизайнерских плавающих клумб. Фестиваль продлится две недели, увидеть на нем можно 12 цветочных композиций на воде.

Также сегодня на площади Победы в столице стартовали 24-часовые гонки на ретро-автомобилях, которые заявлены в Книгу рекордов Украины. Перегоны начались сегодня, 23 августа, в 12:00, а финиш запланирован на завтра в 12:00.

Напомним, ранее пианист-виртуоз оригинально поздравил Украину с Днем Независимости.