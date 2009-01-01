"Каста неприкосновенных". В Сети разгорается скандал вокруг киевской судьи, опубликовано видео

Судья Соломенского суда Киева Виктории Кицюк по прозвищу "Святая Виктория" устроила скандал патрульным полицейским.

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В Сети разгорается громкий скандал вокруг действий патрульных полицейских относительно судьи Соломенского суда Киева Виктории Кицюк — "Святая Виктория".

Об этом собщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков на своей странице в Facebook.

"Человек остановился посреди узкой улицы и тем самым заблокировал движение в обе стороны. Экипаж, проезжавший по этому участку дороги, стал, как и все остальные участники движения. Поначалу, "Святую Викторию" просили перепарковать автомобиль. И не только сотрудники, но и водители других автомобилей", — рассказывает он.

Жуков также отметил, что, несмотря на очевидность ситуации "включился режим "дурачок" — я не я, машина не моя, я не водитель, я "пашол", муж приедет и т.д".

"Все это сопровождалось звонками в Генеральную прокуратуру. Собственно, оттуда и начались звонки в Управление патрульной полиции: "Че там да как!?" — отметил он.

Жуков добавил, что "после неоднократных повторений просьбы показать какие-либо документы, "Святая Виктория" была задержана". После этого "на помощь" судье "приехал бухой "друг" и далеко от него не отставшая подруга (наверное, тоже судья)".

"Нищеброды, вы за 8 тысяч готовы маму продать". Вот так вот думает высшая каста судей о патрульном полицейском... За@@ись, что судьи хорошо живут). Ну, в общем, как всегда, виноват простой патрульный, которого, как говорят, с колхоза понабирали. Да, мы с колхоза, но хотим жить и работать честно!!!" — отметил он.

Жуков добавил, что патрульные полицейские будут наказаны "за то, что не оформили материалы по задержанию до конца!!!".

"НО... К глубокому сожалению, они могут понести уголовную ответственность за превышение. Я даже боюсь представить, что судить их будет эта шикарная дама, которая так смачно курит сигаретку (на видео). Тяжело, но я не собираюсь пускать ребят под пресс", — подчеркнул он.

Также глава Патрульной полиции добавил, что ему бы очень хотелось, "чтоб эта информация дошла до президента".

"С такими "законопослушными" судьями, мы многого достигнем! А ведь нужно было всего лишь перепарковать автомобиль и показать хоть какие-то документы!!! Выполнить законные требования сотрудника патрульной полиции!" — подчеркнул он.

Кроме того, Жуков выложил скриншоты "откровенного вранья судейских страниц" и напомнил о случае в Одессе, когда "задули главу окружного административного суда города Одессы на 1.6 промилле".

"Я уже не говорю о том, как они (судьи и их свита) называли патрульных "животными" и т.д. Ах да, вони ж недоторкані!!!" — эмоционально добавил он.

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