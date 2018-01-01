Киев бросил на борьбу с последствиями непогоды все городские службы

Коммунальные службы в настоящий момент работают в круглосуточном режиме, а к борьбе со стихией привлечены все технические и аварийные службы, заявили в КГГА.

Ливнеприемники не справляются с огромным количеством осадков.

В связи с затоплением улиц после масштабного ливня в столице начали преодолевать последствия непогоды, из-за которой множество дорог и тротуаров превратились в непроходимые, на дорогах образовались пробки , а в некоторых местах - подтопление.

В настоящее время управление чрезвычайных ситуаций КГГА по поручению мэра Виталия Кличко направило помпы для откачки воды в район Дорогожичей и на Дегтяревскую. Для оперативной очистки и ремонта водостоков и обзорных колодцев в каждом ДЭУ создана гидротехническая служба, которая работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, к борьбе с последствиями непогоды привлечены все технические и аварийные службы.

"Мы наблюдаем значительные, а иногда просто критические подтопления в большинстве районов столицы. Это приводит к пробкам и усложняет ситуацию на дорогах. Так, с 15:40 в столице введен режим "несоблюдение графика движения" на трамвайных и троллейбусных маршрутах по ряду улиц столицы - Щусева, Грекова, Телиги и других. Сейчас там работают службы коммунальных предприятий, ситуация улучшается, поскольку дождь временно прекратился", - сообщил зампредседателя КГГА.

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Из-за скопления автотранспорта после ливня затруднено движение трамваев маршрутов №№ 1, 3 на участке ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.

По словам Давтяна, из-за интенсивных осадков в столице бригады гидротехнических служб предприятий "Киевавтодор" работают в усиленном круглосуточном режиме, однако подтопления участков улично-дорожной сети уже произошло. Очистка ливнестоков проводится неоднократно, поскольку только так можно обеспечить постоянную пропускную способность ливневой канализации, а воды сейчас слишком много.

"Объективной причиной, приводящей к тому, что в некоторых местах Киева во время крупных и особо так называемых "залповых" осадков ливневая канализация не способна мгновенно пропустить все количество воды, а также состояние инженерных сетей. Большинство из них, в том числе и ливневая канализация столицы, были построены в середине XX столетия и не были рассчитаны на существующее количество инфраструктурных объектов", - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Чтобы минимизировать количество таких мест в столице, "Киевавтодор" во время проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети города осуществляет работы по замене или прокладке новой дождевой канализации в местах, где это необходимо. Однако такая замена также требует времени, уточнил чиновник.

"Вместе с тем, объекты гидротехнических сооружений, в том числе ливнеприемники и смотровые колодцы находятся на балансе не только предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", но и других служб и коммунальных предприятий столицы. Поэтому мы должны быстро выяснить, в чьем подчинении находится конкретный объект и достаточно ли сделано для исправления ситуации", - резюмировал Давтян.

Напомним, из-за сильных дождей Киев практически затопило. Движение на улицах парализовано.

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