189 строчка в рейтинге обусловлена массовыми волнениями 2013-14 годов и близостью противника — России.

Специалисты консалтингового агентства Mercer назвали столицу Украины Киев — самым опасным городом Европы.

В целом, европейские города являются наиболее мирными, отметили в агентстве, но в списке из 230 наиболее опасных городов мира украинская столица заняла 189-ю строчку, сообщает "Новое время" со ссылкой на Business Insider.

Столь низкая позиция Киева обусловлена массовыми волнениями 2013-14 годов и близостью противника — России.

"Киев изобилует кражами, актами вандализма и бурными протестами", — сообщает Mercer со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.

Среди городов Европы следом за Киевом в рейтинге находится Белград — 131-я позиция. Далее, на 124-й позиции стоят Афины, а столица Болгарии София расположилась на 118-й строке списка.

Другие европейские города входят в первую сотню самых безопасных городов мира по версии Mercer.

Консалтинговая компания Mercer, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, является крупнейшей консалтинговой фирмой по управлению персоналом. Основана в 1937 году и работает на международном уровне в более чем сорока странах мира.

Напомним, Киев попал в десятку самых доступных городов Европы для проживания туристов.