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Киев не намерен платить "Нафтогазу" штрафы частной компании "Киевэнерго" - Кличко

Сегодня, 13:59

Город готов решать проблему задолженности киевлян, но только при условии реструктуризации, подчеркнул столичный градоначальник.

виталий кличко
Виталий Кличко kiev.klichko.org
Столичная власть не собирается платить НАК "Нафтогаз" штрафы частной компании "Киевэнерго". Сейчас сумма штрафов и пени составляет около 1.2 млрд гривен. 
 
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". Напомним, ранее у Кличко подали в суд на "Нафтогаз".

"Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1-2 млрд гривен - это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы. Поскольку такое отключение может привести к крайне негативным последствиям.

"Наши юристы убеждены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды, - подчеркнул Кличко. - Были разные предложения. Даже - идти на дебаты. И хочу сказать - такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы надеемся, что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды", - подчеркнул мэр столицы.  

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Также он отметил, что город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает НАК "Нафтогаз". Но - при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить ее сразу сейчас невозможно. 

"Мы сейчас ведем переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации этих долгов сроком от трех до шести лет. В лучшем случае до - 10 лет. Если же "Нафтогаз" откажется - то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК "Нафтогаз". И все вместе будем задавать вопросы. Я делаю все для того, чтобы столица была подключена к газу. Чтобы была горячая вода у киевлян", - заявил Кличко. 

Мэр напомнил, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65000 единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5000 работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЕКП.

 

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Теги:  
Виталий Кличкко, реструктуризация, Нафтогаз, Киевтеплоэнерго, Киевэнерго
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