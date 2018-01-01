Киев не намерен платить "Нафтогазу" штрафы частной компании "Киевэнерго" - Кличко

"Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1-2 млрд гривен - это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы. Поскольку такое отключение может привести к крайне негативным последствиям.

"Наши юристы убеждены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды, - подчеркнул Кличко. - Были разные предложения. Даже - идти на дебаты. И хочу сказать - такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы надеемся, что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды", - подчеркнул мэр столицы.

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Также он отметил, что город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает НАК "Нафтогаз". Но - при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить ее сразу сейчас невозможно.

"Мы сейчас ведем переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации этих долгов сроком от трех до шести лет. В лучшем случае до - 10 лет. Если же "Нафтогаз" откажется - то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК "Нафтогаз". И все вместе будем задавать вопросы. Я делаю все для того, чтобы столица была подключена к газу. Чтобы была горячая вода у киевлян", - заявил Кличко.

Мэр напомнил, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65000 единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5000 работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЕКП.