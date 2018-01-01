Киев потратил 20 млн гривен на аппаратуру для Перинатального центра

Благодаря современной аппаратуре с начала 2018 года по показаниям уже обследовано 12 детей.

В прошлом году город потратил более 20 млн гривен на закупку оборудования для отделений столичного Перинатального центра, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время визита в медучреждение.

Он отметил, что охрана материнства и детства - один из приоритетных направлений работы киевской власти, поэтому огромное внимание уделяется, среди прочего, и современному оснащению медицинских учреждений.

"В Перинатальном центре появляются на свет маленькие киевляне. Поскольку это заведение специализируется на выхаживании недоношенных малышей с критически низким весом, то и потребности в оборудовании здесь особые ", - отметил Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по его словам, нередко преждевременно рожденные дети имеют тяжелые пороки зрения. Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение значительно повышают их шансы видеть. Поэтому с целью раннего выявления ретинопатии, предупреждения слепоты и своевременной реабилитации детей с ретинопатией недоношенных в декабре 2017 для Перинатального центра закуплено ретинальную камеру.

"Благодаря современной аппаратуре стоимостью около 10 млн гривен с начала 2018 года по показаниям уже обследовано 12 детей. Пяти из них сразу же было сделано лазерную коагуляцию сетчатки. Обратите внимание на важный момент: ребенок появился на свет, получил качественную диагностику и был сразу же прооперирован. И все это в условиях одного учреждения, избегая крайне нежелательных и опасных для недоношенных малышей переездов из больницы в больницу", - подчеркнул Поворозник.

Он заверил, что вопросы совершенствования качества оказания медицинской помощи матерям и детям всегда оставаться на особом контроле власти.

"Дети - это наше будущее. И только от нас сейчас зависит, каким оно будет. Поэтому сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы будущее у нас было счастливое, здоровое и радостное ", - подытожил Поворозник.